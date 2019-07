A-39-Ausbau: Gegner erzielen Teilerfolg vor Gericht

Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Diese alte römische Weisheit hat sich wieder bestätigt. Denn mit der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum Weiterbau der A39 zwischen Wolfsburg und Lüneburg war so sicher nicht zu rechnen.Der Vorsitzende Richter Wolfgang Bier vom Gericht in Leipzig ließ keinen Zweifel: Die grundsätzliche Planung der niedersächsischen Straßenbaubehörde passt. Es gibt aber Mängel, die nach...