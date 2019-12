Busfahrt durch Braunschweig oder Wolfsburg kostet bald 2,70 €

Ein Bus fährt am Kornmarkt in Wolfenbüttel ab Richtung Braunschweig.

Mit Steigerungen insbesondere der Personalkosten bei den Verkehrsunternehmen und der Finanzierung von Investitionen begründet der Verkehrsverbund Region Braunschweig eine Erhöhung der Preise zum 1. Januar 2020. „Im Schnitt steigen die Preise um 1,95 Prozent“, teilt Sprecherin Gisela Noske mit.

Demnach soll ein Einzelfahrschein ab 1. Januar im Stadttarif Braunschweig, Goslar und Wolfsburg 2,70 Euro kosten (heute: 2,60 Euro). Der Zehnerfahrschein steigt von heute 22 Euro auf 22,40 Euro. Die Einzeltickets in den Preisstufen 1 bis 3 werden um jeweils 10 Cent, in Preisstufe 4 um 20 Cent teurer. Bei den Tageskarten ist die Erhöhung gestaffelt, um 20 Cent in Preisstufe 1, um 30 Cent in Preisstufe 2, um 40 Cent in Preisstufe 3 sowie im Stadttarif und um 50 Cent in Preisstufe 4.

Ausgenommen von der Tariferhöhung ist laut Mitteilung die U21-Karte, mit der Fahrgäste unter 21 Jahren montags bis freitags von 14 Uhr an, samstags, sonn- und feiertags ganztägig in der gesamten Region unterwegs sein können. Das Ticket kostet weiterhin monatlich 19,90 Euro bzw. 16,60 Euro im Abo. Auch die Kinderfahrscheine im Stadttarif und in den Preisstufen 1 bis 3 bleiben preisstabil und steigen nur in Preisstufe 4 um 10 Cent.

Zum nächsten Schuljahr soll es ein regionsweites Schülerticket für 30 Euro pro Monat geben. Das hat die Verbandsversammlung des Regionalverbandes Großraum Braunschweig beschlossen. Für 30 Euro im Monat soll das Schülerticket ab dem Schuljahr 2020/21 zum 1. August 2020 für das gesamte Verbundgebiet angeboten werden. Es gilt von montags bis sonntags rund um die Uhr und sogar in den Ferien. Erwerben können es alle unter 25-jährigen, die Schüler oder Auszubildende sind, einen Bundesfreiwilligendienst leisten oder Teilnehmer von „Bildung und Teilhabe“ sind. Im Verkehrsverbund laufen derzeit die tariflichen Vorbereitungen.