Der den „Kuru-Teller“ kreierte

Wenn Ahmet Öztürk (53) am Mittwoch, 27. Dezember 2017, irgendwann nach 22 Uhr seine Eingangstür abschließt und seine Frau Fatma in der Küche den Herd abstellt, endet in der Helmstedter Straße eine Ära. Nach 27 Jahren schließt das „Elvan“ – für Eintracht-Fans über Jahre hinweg eine Institution. Wirt Ahmet Öztürk ist es gelungen, sein Restaurant zur kulinarischen Pilgerstätte des blaugelben Anhangs zu...