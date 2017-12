Einbrecher stehlen Heiligabend Schmuck

Braunschweig Unbekannte Täter nutzten Heiligabend die Abwesenheit der Bewohner, öffneten eine in Kippstellung befindliche Terrassentür und drangen in ein Einfamilienhaus am Lammer Busch ein. Sie durchwühlten Schränke und entwendeten Schmuck. Zeugenhinweise an die Kripo Tel: (0531) 4762516.