Anwohnerin der Kapellenstraße vertreibt Einbrecher

Braunschweig Lautes Schlagen und Klirren hat am frühen Montagabend, gegen 18.35 Uhr, eine Braunschweigerin aufgeschreckt. Als die Frau von ihrem Balkon eines Mietshauses in der Kapellenstraße blickte, schaute sie in das Gesicht eines Fremden. Der stand auf der Terrasse der Erdgeschosswohnung und rannte sofort weg, teilt die Polizei mit. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte mit einem Stein eine Fensterscheibe der Wohnung eingeschlagen hatte. Die Täter könnten mit einem dunklen Kleinwagen geflüchtet sein. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel: (05 31) 4 76 25 16.

