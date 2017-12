Zigarettenkippe setzt Matratze in Brand

Braunschweig Vermutlich durch eine noch glimmende Zigarettenkippe geriet eine Matratze in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Bebelhof in Brand. Der Bewohner hatte seine Wohnung verlassen, als der Rauchmelder Samstagmorgen Alarm auslöste. Die von Mitbewohnern alarmierte Feuerwehr öffnete über eine Drehleiter ein Fenster im 2. OG, holte die Matratze heraus. Ein Gebäudeschaden konnte dadurch verhindert werden, so die Feuerwehr.