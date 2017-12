Resolute 90-Jährige vertreibt Trickdieb

Auch kurz vor dem Jahreswechsel versuchen Trickdiebe und Betrüger nach Polizeiangaben, an das Geld älterer Braunschweiger zu kommen.

Als eine 90 Jahre alte Anwohnerin in der Broitzemer Straße am Donnerstag gegen 12 Uhr vom Einkaufen nach Hause kam, wurde sie vor der Haustür von einem Mann abgefangen, der sich als Polizist ausgab und dabei einen Ausweis vorzeigte. Der Unbekannte gab vor, dass im Haus eingebrochen worden sei und man nun die Wohnung der Seniorin überprüfen müsse.

Auf die Bitte der Rentnerin, den Dienstausweis näher sehen dürfen, steckte der Mann diesen sofort ein. Dadurch in ihrem mulmigen Bauchgefühl bestärkt, erklärte die Frau resolut, keinen Fremden in ihre Wohnung zu lassen. Wegen dieser Reaktion offenbar irritiert verschwand der mutmaßliche Trickdieb eilig in Richtung Altstadtring.

Täter versuchen, Verhältnisse auszukundschaften

Er soll etwa 50 Jahre alt und 1,80 Meter groß, südländisches Aussehen und korpulent sein. Er trug einen Schnauzbart und eine Brille. Bekleidet war er mit einer dunkelblauen Windjacke und grauer Hose. Hinweise erbittet die Polizei unter Tel: (05 31) 476-25 16.

Darüber hinaus erhielten mehrere Bürger im Alter bis zu 81 Jahren im Verlauf des Donnerstagnachmittags betrügerische Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten. Wie die Polizei berichtet, stellte er sich als „Thomas Meier“ vor. Den Angerufenen wurde vorgetäuscht, dass Einbrecher festgenommen wurden, bei denen man die Adressen oder Fotos ihrer Wohnungen gefunden habe und sie nun Opfer eines Einbruchs werden könnten.

Ziel der Täter ist es, so die Polizei, die Vermögensverhältnisse der Leute auszukundschaften, um sie dann zu veranlassen, Wertsachen und Geld zur Sicherung den angeblichen Beamten zu übergeben. Alle Angerufenen erkannten den Betrugsversuch, beendeten das Gespräch und informierten die richtige Polizei über 110.