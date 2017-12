Minderjährige werfen mit „Chinaböllern“

Braunschweig Nach einem Hinweis dass Kinder am Donnerstagnachmittag in einer Parkanlage an der Lechstraße Feuerwerkskörper werfen würden, trafen Polizeibeamte drei 12- bis 15-Jährige an. Diese hatten nach Polizeiangaben sogenannte Chinaböller bei sich, die sichergestellt wurden. Die Eltern wurden informiert. Kurz zuvor hatte sich auch eine 24-Jährige Anwohnerin im Ilmweg bei der Polizei gemeldet, nachdem jemand einen Böller auf ihre Terrasse geworfen hatte. Dadurch war ein Teppich beschädigt worden. Die Polizei weist daraufhin hin, dass das Abbrennen von Feuerwerk erst ab dem 31. Dezember erlaubt ist. Eltern sollten ihre Kinder beobachten und insbesondere auf die Gefahren beim Umgang mit Pyrotechnik hinweisen.

