Magni-Winterkirche startet am Sonntag

Braunschweig Mit dem neuen Jahr beginnt in der Magni-Gemeinde die Winterkirchenzeit. Acht Sonntage lang bleibt das große Kirchenschiff ungeheizt. Die Gottesdienste finden in der beheizten Sakristei, auf Pilgerpfaden in der winterkalten Kirche oder an besonderen Orten statt. Zum Start der Magni-Winterkirche...