Freud und Leid der SPD in Braunschweig

Die SPD Braunschweig hatte beim Neujahrsempfang in der Stadthalle am Samstag allen Grund zu feiern – doch das Geschehen auf Bundesebene trieb manchem die Sorgenfalten ins Gesicht.Carola Reimann, nach 17 Jahren für Braunschweig im Bundestag nun Sozialministerin in Niedersachsen, brachte es auf den...