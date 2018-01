Zwei Ladendiebe attackieren Personal

Es ging zwar nur um Kleinigkeiten, teilt die Polizei mit, aber in zwei Fällen wurden mutmaßliche Ladendiebe am Donnerstag gewalttätig.

Angestellte eines Geschäftes am Schild sahen zur Mittagszeit, wie ein Mann eine Getränkedose einsteckte und den Laden ohne Bezahlung verlassen wollte.

Als sie ihn ansprachen, versuchte er einer Mitarbeiterin die Dose ins Gesicht zu schlagen und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung durch die Angestellte konnte eine Funkstreife den Beschuldigten auf der Schützenstraße stellen. Der 32-Jährige hatte das Diebesgut bei sich, leugnete aber den Diebstahl.

Ähnliches geschah etwa zur selben Zeit an der Celler Straße. Dort steckte sich ein Mann in einem Discount-Markt eine Packung Schokolade ein. Als er das Geschäft verlassen wollte, versuchte eine Beschäftigte den Mann festzuhalten. Dieser wehrte sich und riss sich los, so dass die 35-Jährige an der Hand verletzt wurde.

Weitere Kunden sollen den Täter verfolgt haben. Diese werden gebeten, sich als Zeugen zu melden unter (05 31) 4 76 3315.