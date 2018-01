Stipendien für mehr als 100 Studierende der TU

Für ein Jahr werden 103 Studierende der Technischen Universität Braunschweig mit einem Deutschlandstipendium in Höhe von 300 Euro monatlich gefördert. Dieses Stipendium ist ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, bei dem jeder von Privatpersonen, Firmen und Stiftungen gespendete Euro vom Ministerium verdoppelt wird. Neben dem Finanziellen steht die ideelle Förderung im Mittelpunkt. Die Förderer machen Angebote zum Kennenlernen, Hereinschnuppern und Vernetzen.

Wie die TU mitteilt, ist es gelungen, 185 400 Euro von 31 Förderern aus der Wirtschaft, öffentlichen Einrichtungen und von Privatpersonen für die Stipendien einzuwerben. Davon profitieren Studenten aller Fakultäten, der Schwerpunkt liegt auf den ingenieurwissenschaftlichen Fächern. Die bundesweiten Auswahlkriterien für die Vergabe sind vor allem Leistung und Begabung, aber auch ehrenamtliches Engagement und Verantwortungsbewusstsein.

Die Förderer: Siemens AG, Sigi und Hans Meder Stiftung, Braunschweigischer Hochschulbund e.V., Carmeq GmbH, Innovationsgesellschaft Technische Universität Braunschweig mbH, Volkswagen Financial Services AG, Hilti Deutschland AG, Miele & Cie. KG, Hroswitha Buchner Stiftung, Deutsche Bahn Stiftung gGmbH , Jörg-und-Aenne-Hinze-Stiftung, TÜV NORD GROUP, AWTC Europe S.A., Ed. Züblin AG, Cray-Stiftung, Leser GmbH & Co. KG, Lufthansa Technik AG, Erich-Mundstock-Stiftung, ComNET GmbH, NORD/LB, AutoVision GmbH, eck*cellent IT GmbH, Ferchau Engineering GmbH, Förderverein Partikeltechnik Braunschweig e.V., Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Opel Automobile GmbH, Helmut Streiff , MHP Management- und IT-Beratung GmbH, MTU Maintenance Hannover GmbH, TLK-Thermo GmbH, Claudia und Kai Phillipp.