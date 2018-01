Wachmann will Feuer aus Liebeskummer gelegt haben

„Ich war auf 380 und habe Sch... gebaut. Es tut mir leid“, erklärte der Angeklagte. Doch was wirklich ging im Kopf des 22-jährigen Wachmannes vor, als er am 8. Juli 2016 ein brennendes Handtuch in eine Wohnung der Flüchtlingsunterkunft an der Alten Frankfurter Straße warf? Vermutlich wird nur er selbst es wissen. Darin waren sich am Montag die Beteiligten im Brandstifter-Prozess vor der 1. großen...