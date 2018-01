Riesenärger – Wenn beim Friseur hinterher die teure Jacke weg ist

Braunschweig Kundin hängt ihre Steppjacke an die Garderobe – und ist sauer, weil der Inhaber die Haftung ablehnt. Die Gerichte entscheiden sehr unterschiedlich.

Unsere Leserin Brigitte Kothe (81) aus Braunschweig fragt:

Muss der Inhaber eines Friseurladens für die Garderobe haften?

Die Antwort recherchierte Norbert Jonscher

„Vor dem Friseur sind alle gleich. Du glaubst, ein Herzog sitzt vor dir, und wenn der Mantel fällt, erhebt sich ein Schankbursche.“ Diese Erkenntnis verdanken wir dem österreichischen Satiriker Karl Kraus (1874 - 1936). Und diese der Braunschweiger Rentnerin Brigitte Kothe (81): „Wenn du zum Friseur gehst, pass auf deine Garderobe auf. Sonst kann es sein, dass du hinterher Scherereien hast!“ Wie in ihrem Fall.

Was ist passiert?

Die Seniorin sucht dieser Tage den Coiffeur ihres Vertrauens auf, hängt ihre schwarze Steppjacke mit Brosche dran und Straßenbahnkarte drin an den Haken und lässt sich das Haupthaar richten. Eine nützliche Schererei, der man sich alle paar Wochen unterzieht. Die 81-Jährige entrichtet ihren Obulus (16 Euro), will ihre Jacke überstreifen. Und was passiert? Das gute Stück ist weg – beziehungsweise umhüllt fortan jemand anders. Brigitte Kothe kann’s nicht fassen und stellte ihren Friseur zur Rede. Doch der winkt ab und erklärt: „Keine Haftung für Garderobe“.

Immerhin, es findet sich im Fundus noch ein alter Damen-Parka, der hängengeblieben war. Den könne sie gern mitnehmen und behalten, bietet man ihr an. Doch Brigitte Kothe hängt an ihrer Jacke und will sie unbedingt ersetzt haben. Sie fragt: Muss der Inhaber nicht für die Kundengarderobe haften?

Was sagt die Friseur-Innung?

Anruf bei Innungsobermeister Hans-Rudolf Meyer. Er kennt das Problem – und empfiehlt seinen Leuten, ein Hinweisschild mit der Aufschrift „Für Garderobe keine Haftung“ aufzuhängen. Dann sei man auf der sicheren Seite, meint der Obermeister.

Anders sei der Fall, wenn man – aus Höflichkeit – die Garderobe des Kunden in Empfang nimmt und sie anschließend wieder herausgibt. Das sei ein Risiko. „In solchem Fall haftet man für Verlust und Schäden.“

Wie ist die Rechtslage?

Sie ist kompliziert und beschäftigt öfter Gerichte. Es geht dabei um zwei Fragenkreise: Da ist zum einen die Frage, ob Hinweise wie „Keine Haftung für Garderobe“ beim Friseurbesuch wirksamer Bestandteil der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sein können. Denn zivilrechtlich können solche Regelungen, die nur die eine Seite, den Friseur nämlich, bevorteilen, unwirksam sein.

– Auf der anderen Seite geht es um die Frage, ob Ärzte, Anwälte, Gastronomen und so weiter eine stillschweigende Nebenverpflichtung zur Aufbewahrung von Kleidungsstücken eingehen, wenn Kunden/Mandanten zum Ablegen von Kleidung an Orten gezwungen sind, die sie nicht selbst beaufsichtigen können. Wie hier. Die Frage wird von Gerichten, je nach Einzelfall, unterschiedlich beurteilt (OLG Köln, Az.: 5 U 63/97).