Unbekannte zerstören Polizeischild mit Böller

Braunschweig Mit einem Feuerwerkskörper, möglicherweise einem sogenannten und verbotenen Polenböller, haben Unbekannte am Donnerstagabend ein am Grundstück des Polizeikommissariats Süd am Alsterplatz angebrachtes Hinweisschild weggesprengt. Nach Polizeiangaben hatten Beamte in der Dienststelle kurz nach 21.30 Uhr einen lauten Knall gehört und danach die Zerstörung des Schildes festgestellt. Da die Täter sich vom Tatort bereits entfernt hatten, wird um Hinweise von möglichen Zeugen gebeten. Tel: ( 05 31) 4 76 25 16.

