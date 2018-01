Winterkunst zieht heute und morgen Besucher in die Innenstadt

Braunschweig Einen Bummel durch die Braunschweiger Geschäfte machen und dabei Kunst genießen – das ist das Prinzip der Winterkunstzeit. Am heutigen Samstag noch bis 19 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr zeigen Künstler in der gesamten Innenstadt ihre Werke und stellen ihre Projekte vor. Für die Besucher gibt es nicht nur viel zu schauen, sondern auch zum Mittmachen. Die Geschäfte öffnen außerdem am Sonntag.