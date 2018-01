Feuerwehr rettet verirrte 28-Jährige aus dem Wald

Bei einem Spaziergang im Mascheroder Holz verlor eine junge Frau am frühen Sonntagabend die Orientierung im Wald. In ihrer Not handelte sie folgerichtig und wählte den Notruf der Feuerwehr.Wie die Feuerwehr berichtet, hielt die Leitstelle ständig Telefonkontakt zu der verirrten Frau und entsandte...