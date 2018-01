Großeinsatz der Feuerwehr in der Langen Straße in Braunschweig.

Auto brennt aus – Feuer im Parkhaus am C1-Kino

Mit einem Großaufgebot rückte die Braunschweiger Feuerwehr am Montagabend ins Parkhaus an der Langen Straße aus. Wie sich herausstellte, brannte ein Auto in der untersten Etage aus. Rauch behinderte die Helfer, die nur unter Atemschutz das Parkhaus betreten konnten.

Dutzende Besucher des Restaurants „Liebeskuh“ und des Kinos mussten darauf warten, dass sie Zutritt zum Parkhaus bekamen. Die Feuerwehr legte einen Schlauch ins Parkhaus, blies das Gebäude leer und sperrte das Parkhaus weiträumig ab. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war unklar.

Ein Feuerwehrmann sagte: „Es herrscht Nullsicht.“ Ob das am Rauch lag oder daran, dass Lichter im Parkhaus ausgefallen waren, konnte er nicht sagen.

Die Polizei räumte vorsichtshalber das angrenzende Restaurant. Der Rauch drang bis in die „Liebeskuh“ vor.

Bevor die Feuerwehr anrückte, wollte laut der Polizei eine Frau ins Parkhaus zu ihrem Auto. Dabei soll es sich aber nicht um die Besitzerin des Autos gehandelt haben, das Feuer fing. Sie atmete Rauch ein, wurde später von den Sanitätern kurz untersucht und erlitt laut der Polizei einen leichten Schock.

Unter den Wartenden befand sich auch Jan Hochscheidt von Eintracht Braunschweig mit ein paar Freunden. Der Fußballprofi sagte: „Auch mein Auto steht im Parkhaus. Hoffentlich ist der Einsatz bald vorbei.“ Bis zum späten Abend dauerte der Einsatz noch an. Einen Trost hatte zumindest Hochscheidt: am Dienstag ist trainingsfrei.

Weitere Restaurantgäste blieben geduldig. Ein Mann war mit seiner Freundin da. „Da kann man nichts machen. Wir warten schon seit knapp einer Stunde“, sagte er. „Wir müssen nachher noch zurück nach Peine.“