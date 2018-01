Brand beim Braunschweiger C1-Kino: Parkhaus wieder freigegeben

Die Feuerwehr musste am Montagabend mit einem Großaufgebot ausrücken: Das Parkmaxx-Parkhaus am Braunschweiger C1-Kino stand unter Qualm, ein Auto brannte. Das benachbarte Restaurant "Liebeskuh" wurde evakuiert. Beim Brand wurde niemand verletzt.

Wie Polizeisprecher Stefan Weinmeister am Dienstagmorgen nun mitteilt, geht die Polizei von einem technischem Defekt an einem Auto im Untergeschoss aus. "Das ist auch das einzige Auto, das komplett ausgebrannt ist", sagt Weinmeister. Weitere sechs Autos seien durch die Hitze, die sich beim Brand entwickelt hat, beschädigt worden. Andere Autos sind durch Rauch und Gase kontaminiert worden. Insgesamt seien etwa 50 Autos beschädigt, doch die genaue Anzahl könnte derzeit noch nicht festgelegt werden.

Doch gibt es auch eine gute Nachricht am Morgen: Der Schaden am Gebäude selbst scheint gering zu sein. "Es sind durch die Hitze nur einige Lampen geschmolzen. Bei den Stahlträgern hat selbst die schützende Farbschicht keinen Schaden genommen." Eine Brandmelde-Anlage sei im Parkhaus installiert, so Weinmeister.

So konnten Passanten am Dienstagmorgen wieder Autos in das Parkhaus an der Langen Straße fahren sehen. "Wenn das Wasser abgelaufen ist und das Parkhaus ordentlich gelüftet ist, kann es mit der Freigabe sehr schnell gehen", so Weinmeister. Trotzdem: Eine mittlere sechsstellige Schadenssumme wird doch zusammenkommen. "Das liegt an den beschädigten Autos." Doch auch am Dienstag werden sich die Brandermittler noch einmal im Parkhaus umsehen. Deshalb sind zwei Parkhaus-Ebenen noch für die polizeilichen Ermittlungsarbeiten gesperrt.

Am Montagabend konnte kein Autofahrer ins Parkhaus: Die Rauchentwicklung durch den Brand war zu stark. "Da ist Nullsicht", hieß es bei der Feuerwehr. Viele Kinobesucher, die dort geparkt haben, mussten draußen warten. So auch Eintracht-Profi Jan Hochscheid mit Freunden. Er sagte: "Auch mein Auto steht im Parkhaus. Hoffentlich ist der Einsatz bald vorbei." Einen Trost hat Hochscheid: Morgen ist trainingsfrei.