Vier Bürgermedaillen für Engagement in Braunschweig

Braunschweig Die Bürgermedaille ist neben der Verleihung der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung, die Braunschweig zu vergeben hat. Am Dienstagabend war es wieder soweit: Oberbürgermeister Ulrich Markurth verlieh vier dieser Medaillen an Menschen, die sich in besonderem Maß in Braunschweig engagieren und das Wohl aller Bürger fördern: Gerhard Baller wird für seinen jahrelangen Einsatz rund um den Braunschweiger Karneval gewürdigt. Manfred Weiß engagiert sich seit vielen Jahren auf allen Ebenen des Kleingartenwesens – seit 2004 ist er Vorsitzender des Landesverbandes Braunschweig der Gartenfreunde. Der Kaufmann Carl Langerfeldt erhält die Bürgermedaille für sein jahrzehntelanges Engagement in der Industrie- und Handelskammer, im Arbeitsausschuss Innenstadt und in der Kommunalpolitik. Er war Geschäftsführer des Traditions-Wäschehauses am Sack, das Ende 2017 nach 145 Jahren seine Pforten schloss. Die Flüchtlingshilfe Refugium berät und unterstützt seit 1986 Geflüchtete und sorgt dafür, dass sie hier menschenwürdig aufgenommen werden.

