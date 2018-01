Vier Bürgermedaillen für Engagement in Braunschweig

Die Bürgermedaille ist neben der Verleihung der Ehrenbürgerwürde die zweithöchste Auszeichnung, die Braunschweig zu vergeben hat. Am Dienstagabend war es wieder soweit: Oberbürgermeister Ulrich Markurth verlieh vier dieser Medaillen an Menschen, die sich in besonderem Maß in Braunschweig engagieren und das Wohl aller Bürger fördern. „Wir wünschen uns, dass Sie als Vorbilder Nachahmer finden“, sagte er beim Festakt in der Dornse des Altstadtrathauses. „Diese Auszeichnung soll Ansporn sein, anzupacken, sich einzumischen, sich auch mal unbequem zu machen. Wir wollen damit zeigen, dass es sich lohnt, sich zu engagieren – und dass wir dankbar sind.“

Gerhard Baller wird für seinen jahrelangen Einsatz rund um den Braunschweiger Karneval gewürdigt. Als Zugmarschall sei er Garant für das Gelingen des Schoduvels, so Markurth: „Menschen wie Ihnen haben wir es zu verdanken, dass der Karneval zu einem Markenzeichen unserer Stadt geworden ist.“ Mit 140 Wagen, 5000 Jecken und bis zu 250 000 Zuschauern ist der Schoduvel Nord- deutschlands größter Karnevalsumzug.

Manfred Weiß ist Braunschweigs „Ober-Kleingärtner“. Seit vielen Jahren engagiert er sich auf allen Ebenen des Kleingartenwesens und ist seit 2004 Vorsitzender des Landesverbandes Braunschweig der Gartenfreunde. Er hat Projekte mit Kitas und Schülern ins Leben gerufen, um ihnen die Natur nahezubringen. Außerdem war er maßgeblich an der Entstehung des interkulturellen Gartens in Rühme beteiligt. „Kleingärten sind sowohl natürliche Oasen als auch soziale Oasen – dafür steht Manfred Weiß“, sagte Markurth.

Carl Langerfeldt erhält die Bürgermedaille für sein jahrzehntelanges Engagement in der Industrie- und Handelskammer, im Arbeitsausschuss Innenstadt und in der Kommunalpolitik. Er war Geschäftsführer des Traditions-Wäschehauses am Sack, das Ende 2017 nach 145 Jahren seine Pforten schloss. „Das hat bei vielen Bürgern Wehmut ausgelöst“, so Markurth. „Aber auch beim Verkauf des Gebäudes haben Sie gezeigt, mit welch hohem Verantwortungsgefühl Sie sich der Stadt verpflichtet fühlen: Sie haben es nicht dem Meistbietenden übergeben, sondern eine regionale Lösung gewählt, die nachhaltig ist; und Sie haben für Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesorgt.“

Die Flüchtlingshilfe Refugium berät und unterstützt seit 1986 Geflüchtete. Was zunächst nur mit Ehrenamtlichen anfing, wurde schnell professionalisiert. Heute hat der Verein sieben Hauptamtliche und nach wie vor viele, viele ehrenamtliche Helfer. Stets gehe es darum, Geflüchteten eine menschenwürdige Aufnahme zu ermöglichen, sagte Markurth. „Mit Ihrer Arbeit bringen Sie Menschen zusammen.“ Refugium stärke einerseits die Integrationsbereitschaft der Geflüchteten und baue andererseits in der Stadtgesellschaft Ängste ab – durch viele Infoveranstaltungen, Gespräche und Begegnungen.

Alle Geehrten betonten, dass ihre Leistungen nur durch die Unterstützung vieler weiterer Menschen möglich seien. Der Oberbürgermeister sagte daher abschließend: „Wir ehren Sie stellvertretend für all jene, die diese Stadt mit Ideen bereichern.“