Informationen zum Sport bei Herzerkrankungen

Braunschweig Der Koronar-Sportverein Braunschweig bietet eine Info-Veranstaltung zum Thema „Sport bei Herzerkrankungen“ an. Sie findet am heutigen Mittwoch, 4. April, um 18 Uhr in der Turnhalle der Freien Waldorfschule, Rudolf-Steiner-Straße 2, statt. Info: Telefon: (05 31) 2 84 31 93.