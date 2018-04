Zwei Jugendliche mit Marihuana erwischt

Braunschweig Die Polizei kontrolliert verstärkt in den Braunschweiger Parks, zum Beispiel im Bürgerpark und am Inselwall.

Beamte des Polizeikommissariates Mitte sind am Dienstag bei zwei Jugendlichen fündig geworden. Zunächst hatten sie einen 14-Jährigen im Bürgerpark kontrolliert. Bei ihm entdeckten sie eine geringe Menge Marihuana. Kurze Zeit später wurde ein 15-Jähriger in der Nähe des Inselwalls ebenfalls mit Marihuana in der Tasche kontrolliert. Die Polizeibeamten informierten die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen, anschließend wurden die Beiden entlassen. Wie die Polizei mitteilt, müsse auch in den kommenden Wochen in den Parkanlagen rund um die Innenstadt mit Kontrollen gerechnet werden, da diese immer wieder als Rückzugsort für den Konsum von illegalen Betäubungsmitteln genutzt werden.