Braunschweig Mit dem legendären DJ Mad, Urgestein der Hamburger Hip-Hop-Gruppe Beginner, und dem Rapper Booz steigt am Donnerstag, 19. April, um 22 Uhr die Mensa-Party. Außerdem kommen DJ Evolution und das Duo Be Music. Tickets für die Party in der Mensa Beethovenstraße sind ab dem 9. April auf www.mensaparty-braunschweig.de erhältlich sowie täglich zwischen 11.30 und 14.30 Uhr in der Mensa I an der Katharinenstraße.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder