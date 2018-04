Neue Idee für den Hagenmarkt: ein Karree

Braunschweig. Er wurde um 1160 angelegt, von Herzog Heinrich, und war lange das Herzstück, die „gute Stube“, des früheren Weichbildes Hagen: der Hagenmarkt, 1328 als „uppe dem haghenmarkete“ erwähnt. Im Krieg weitgehend zerstört, steht er nun, nach dem Sturmtief Xavier im Herbst 2017, wieder einmal im Blickpunkt des Interesses. Noch in diesem Jahr soll sich seine Zukunft entscheiden. Immer wieder, so in...