Arme Kinder sollen nicht abseitsstehen

Eltern können sich das Geld für das Mittagessen eines Schülers nicht leisten? Oder ein teures Schulbuch? Oder das Eintrittsgeld bei einem Tagesausflug der Kita-Gruppe oder Schulklasse in den Zoo? Kinder und Jugendliche, deren Familien arm sind, können an manchem, was für Altersgenossen eine Selbstverständlichkeit ist, nicht teilnehmen. Das fördert Frust, führt zu Benachteiligungen in Bildungsfragen – und nicht zuletzt fühlen sich die betroffenen Mädchen und Jungen ausgegrenzt.

Seit gut zehn Jahren gibt es in Braunschweig ein Präventionsnetzwerk Kinder- und Familienarmut, gegründet von rund 50 Institutionen und Einzelpersonen. Gleich nach seiner Entstehung im Jahr 2007 wurde ein Arbeitsgremium ins Leben gerufen, der Beirat gegen Kinderarmut, bestehend aus 14 gewählten Vertretern der Netzwerk-Organisationen.

Der Beirat arbeitet seitdem mit beträchtlichem Engagement kontinuierlich daran, die Lebenssituation armer Kinder und deren Familien in Braunschweig dauerhaft zu verbessern. Er sorgt für eine Kooperation unterschiedlicher offizieller Stellen und setzt sich für Erleichterungen, Förderungen und Projektfinanzierungen zum Beispiel an Kitas und Schulen ein.

Zwar gehören auch hauptamtliche Vertreter aus der Kinder- und Jugendpflege, etwa aus Wohlfahrtsverbänden und von der Stadt, zum Beirat. Doch in dem Gremium sind sie unentgeltlich tätig. Dazu kommen Vertreter rein ehrenamtlicher Verbände wie Kinderschutzbund, Stadtelternrat oder Verband alleinerziehender Mütter und Väter. Alle sind auf ihre Weise Experten für den Bereich Armut und bündeln ihre Kenntnisse und Kontakte zum Wohle der betroffenen oder von Armut bedrohten Klientel.

Der Beirat trifft sich alle sechs Wochen und sorgt zum Beispiel durch Zuwendungen an Schulen und Kitas dafür, dass die Schüler eben doch satt werden, benötigte Schulbücher erhalten und an Tagesausflügen teilnehmen können. Dafür greift nämlich im Gegensatz zu Klassenfahrten das 2011 in Berlin verabschiedete Bildungs- und Teilhabegesetz nicht.

Zu seinem Start 2007 hatte das Netzwerk einen Schulkostenfonds ins Leben gerufen, um Schulmaterial für arme Kinder zu finanzieren. Daraus hat sich der Braunschweiger Fonds für Kinder und Jugendliche entwickelt, der aus einigen Groß- und vielen Einzelspenden gespeist wird, etwa aus Spendensammlungen bei privaten Jubiläen. Einen Spendenbeauftragten soll es bald auch wieder geben, versichert Norbert Velten, einer der Sprecher des Beirats.

Das Gremium hilft bei Notfällen ausnahmsweise auch einzelnen Familien, dafür steht ein kleiner Etat zur Verfügung. Vor allem aber setzt sich das unabhängige und überparteiliche Gremium dafür ein, nachhaltige Strukturen zu schaffen, die armen Kindern von der Geburt über Kita- und Schul-Karriere bis hin zur Ausbildung zugutekommen. „Wir schieben Themen an“, verdeutlicht Beiratsmitglied Matthias Konrad. Etwa, dass auf politischer Ebene die richtigen Weichen gestellt werden. So hat der Beirat für die Stadt Empfehlungen und Leitlinien zur Bekämpfung von Kinderarmut und Linderung der Folgen entwickelt – daraus ist ein vom Rat der Stadt verabschiedetes kommunales Handlungskonzept entstanden, das seit 2012 Projekt für Projekt umgesetzt wird.

„Die ehrenamtliche Aufgabe, sich gegen Kinderarmut einzusetzen, ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Roswitha Goydke, neben Velten die zweite Sprecherin des Beirats. Sie verspricht: „Wir haben einen langen Atem und werden nicht müde, uns neuen Herausforderungen zu stellen.“

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsere Zeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Beirat gegen Kinderarmut, ein vom Braunschweiger Netzwerk zur Prävention von Kinder- und Familienarmut gewähltes Gremium. Das Ziel: Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut und Linderung der Folgen. Die Partner: Rund 50 Institutionen, Vereine, Gruppen und Einzelpersonen aus Braunschweig. Unterstützt werden Netzwerk und Beirat durch die Stadtverwaltung. Kontakt: Roswitha Goydke, (05 31) 4 59 37.