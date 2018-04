Stöckheimer Sportanlage in Gefahr?

In Stöckheim kursieren Gerüchte, und Sportler fragen sich besorgt: Was wird aus unserer Bezirkssportanlage? Auch die SPD-Fraktion im Bezirksrat ist irritiert. Sie wollte es genauer wissen und fragte an bei der Stadtverwaltung. Allerdings, man habe bislang noch keine Antwort erhalten, so Bürgermeister Matthias Disterheft gegenüber unserer Zeitung. Laut Anfrage vermuten die Mitglieder des SV Stöckheim,...