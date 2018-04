Vandalismus im leerstehenden Hochhaus Otto-von-Guericke-Straße

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Appartements im Hochhaus in der Otto-von-Guericke-Straße. Nach Angaben einer dort wohnenden 60-jährigen Frau hielten sich am späten Samstag Abend offensichtlich mehrere Personen unberechtigt in dem fast leerstehenden...