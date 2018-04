Zur Zwangsarbeit im 2. Weltkrieg

Braunschweig Zum Workshop „Ausländische Zwangsarbeiter im 2. Weltkrieg“ lädt das Städtische Museum am Samstag, 14. April, von 12.30 bis 17 Uhr ein. Der erste Teil des Workshops findet in der Gedenkstätte Schillstraße, Schillstraße 25, statt, der zweite Teil im Städtischen Museum Braunschweig, Haus am Löwenwall,...