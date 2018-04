Busfahrer bremst – zweijähriges Kind fällt aus dem Kinderwagen

Braunschweig Der Junge zieht sich ein Hämatom am Kopf zu und kommt zur Untersuchung ins Krankenhaus.

Zu einem Unfall in einem Linienbus der Braunschweiger Verkehrs-GmbH kam es laut Polizeibericht am Dienstag Nachmittag im Bienroder Weg. Weil die Ampel von Grün auf Gelb schaltete, musste der 39-jährige Busfahrer stark abbremsen. Durch den Bremsvorgang kippte ein im Bus beförderter Kinderwagen auf die Seite. Der darin transportierte Zweijährige zog sich dabei ein Hämatom am Kopf zu. Vorsorglich wurde das Kind von einem Krankenwagen zur weiteren ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.