Festival Theaterformen blickt in koloniale Vergangenheit

Einen Theater-Parcour aus Seife bietet Julian Hetzel in seinem Stück „Schuldfabrik“. Foto: Ben and Martin Photography/dpa

Kontinente übergreifende Lebensgeschichten und die Nachwirkungen des Kolonialismus stehen im Mittelpunkt des am 7. Juni startenden Festivals Theaterformen. „Die Stücke spiegeln und ergänzen sich gegenseitig“, sagte Intendantin Martine Dennewald am Mittwoch. Bis zum 17. Juni sind in Braunschweig Produktionen aus Australien, Europa, Afrika und Amerika zu sehen, darunter auch Uraufführungen und deutsche Erstaufführungen. Das Festival wird jährlich im Wechsel zwischen Hannover und Braunschweig veranstaltet. Es zählt zu den größten internationalen Theatertreffen im deutschsprachigen Raum.

Eröffnet werden die Theaterformen mit „Saigon“, das Lebensgeschichten zwischen Frankreich und seiner ehemaligen Kolonie Indochina beschreibt. Das Stück stammt von Caroline Guiela Nguyen, Tochter einer vietnamesischen Emigrantin, und wird im Schauspielhaus mit einem großen französischen-vietnamesischen Ensemble aufgeführt.

Dorothée Munyaneza musste mit zwölf Jahren vor dem Völkermord in Ruanda nach Europa fliehen, in „Samedi détente“ blickt sie singend und tanzend zurück. In Julian Hetzels „Schuldfabrik“ bewegen sich die Besucher in einem Theater-Parcours aus Seife, die aus menschlichem Körperfett hergestellt wurde – Provokationen scheinen einkalkuliert.

Das Familiendrama „Jungfrau“ entstand in Koproduktion mit einem südafrikanischen Festival. Es basiert auf der preisgekrönten gleichnamigen Kurzgeschichte der Autorin Mary Watson und wird in Braunschweig uraufgeführt. dpa