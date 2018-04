Tausende müssen nach Blindgängerfund evakuiert werden

Braunschweig Die Stadt Braunschweig meldet: Bei Bauarbeiten in der Hennebergstraße wird eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden.

Eilmeldung am Mittwochnachmittag: Bei Bauarbeiten in der Hennebergstraße hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst am Mittwoch eine 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Blindgänger muss aus Sicherheitsgründen noch Mittwoch Abend entschärft werden, weil der Bagger laut einer Mitteilung der Stadt die Bombe berührt hat. Dazu müssen Anwohner im Umkreis von rund einem Kilometer um den Fundort evakuiert werden. Betroffen sind Teile der Innenstadt. Die Zahl betroffenen Menschen ist noch unklar. Die exakte Evakuierungszone wird derzeit ermittelt, ebenso eine Sammelstelle. Auch Straßenbahn- und Buslinien sind betroffen. Weitere Details folgen. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, bei Fragen nicht die Notrufnummern anzurufen. Ein Bürgertelefon unter 0531/2345678 ist eingerichtet. Nach Informationen unserer Zeitung müssen 5000 bis 10 000 Menschen evakuiert werden. Der Artikel wird aktualisiert.