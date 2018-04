Bücherbasar mit dem Sonderthema Garten

Braunschweig Frühling in der Stadt – Lesefrühling beim Braunschweiger Bücherbasar. Der Literatur-Markt findet am Sonntag, 15. April, im Kulturpunkt West, Ludwig-Winter-Straße 4, statt. Er öffnet diesmal bereits um 10.30 Uhr und endet gegen 15 Uhr. An 40 Büchertischen finden Lesefreunde Unterhaltsames, Klassiker...