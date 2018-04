Unfallopfer in Lebensgefahr

Braunschweig Nach dem schweren Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen auf der A 2 in Höhe Flughafen schwebt immer noch ein Mensch in Lebensgefahr. Das meldet die Polizei. Ein Sprinter aus der Ukraine krachte auf einen Anpralldämpfer, drei weitere Fahrzeuge waren noch in den Unfall verwickelt. Insgesamt wurden...