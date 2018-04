Fahrt zum Hansetag

Braunschweig Der Internationale Hansetag findet in diesem Jahr in Rostock statt. Das Braunschweiger Stadtmarketing bietet für Freitag, 22. Juni, eine Tagesfahrt dorthin an. Anmeldungen sind bis zum 26. April möglich. Ein Reisebus bringt die Gruppe für 39 Euro nach Rostock, im Angebot enthalten ist laut...