Hoher Sachschaden nach Alkoholfahrt

Foto: Archiv / Kleinschmidt

Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand nach Polizeiangaben bei einem Unfall, die sich am Montag um 5.32 Uhr auf der Tiefen Straße in Richtung Grasseler Straße ereignete. Ein 21-jähriger Autofahrer verlor in der dortigen Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr das dortige Verkehrszeichen ehe er den Zaun eines Grundstücks durchbrach. Der Fahrer blieb unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei ihm Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Der Führerschein des Unfallfahrers wurde laut Polizei beschlagnahmt.