Mehr Komfort für Sanitäter und Patienten

Braunschweig Die Malteser in Braunschweig investieren 55 000 Euro in eine mobile Sanitätsstation. Diese bietet fast den gleichen Standard wie ein Rettungswagen.

Die Freude war den ehrenamtlich tätigen Mitarbeitern des Malteser-Hilfsdienstes ins Gesicht geschrieben: Als erster Anbieter von Sanitätsdiensten in Braunschweig hat die lokale Ortsgliederung des Malteser Hilfsdienstes jetzt offiziell ihre neue mobile Sanitätsstation vorgestellt.

Der moderne Anhänger bietet nahezu den gleichen Standard wie ein voll ausgerüsteter Rettungswagen. Die Station wird aber nicht zum Transport verwendet, sondern löst an Veranstaltungsorten Zelte oder mitgebrachte Rettungswagen als Aufenthaltsorte für ehrenamtliche Sanitäter und Patienten ab.

Investiert haben die Malteser in die Sanitätsstation rund 55 000 Euro, davon hat gut die Hälfte die Diözesangliederung der Malteser bezahlt. Die andere Hälfte wurde durch Spenden finanziert, unter anderem aus Mitteln der Glücksspirale und der Bürgerstiftung. Mit 12 800 Euro haben auf Initiative des Rotary Clubs „Heinrich der Löwe“ die vier Braunschweiger Rotary Clubs in einer gemeinsamen Aktion die größte Einzelspende beigesteuert. Die Volksbank gab darüber hinaus 1500 Euro für Zubehör.

„Aber auch kleinere private Spenden haben uns geholfen, die Investition zu tätigen“, erklärte Frank Stautmeister, Stadtbeauftragter der Malteser Braunschweig und damit Chef aller ehrenamtlich aktiven Malteser in der Stadt. „Mit dieser Sanitätsstation machen wir einen Quantensprung. Zwar haben wir unsere Patienten auch bisher immer professionell behandelt. Aber nun geht das deutlich komfortabler in einer hellen und sauberen Umgebung, in der Patienten und Helfer besser geschützt sind“, erläuterte Stautmeister.

Warum die katholische Hilfsorganisation gerade jetzt die mit Stromanschluss, Klimaanlage und Heizung versehene Sanitätsstation angeschafft hat, erläuterte der Stadtbeauftragte ebenfalls: „Erst jetzt haben wir einen Ausstatter gefunden, der einen Anhänger unseren Wünschen entsprechend ausrüsten konnte.“

So hat eine Firma aus Isny im Allgäu den doppelachsigen Anhänger mit 6,30 Metern Länge und 2,50 Metern Breite mit einem maßgeschneiderten Spezialaufbau nach den Wünschen der Malteser hergerichtet. Sanitätsmaterial und Rettungsgerät sind gut verstaut, so dass im Normalfall mindestens zwei Patienten parallel versorgt werden können.

Außerdem gibt es einen eigenen Aufenthaltsraum für die Sanitäter. „Zum Beispiel im Winter auf dem Weihnachtsmarkt ist das eine große Erleichterung für die Mitarbeiter“, sagte der Gruppenführer der Malteser Braunschweig, Matthias Walter.

Auch in einem eventuellen Krisenfall in der Stadt könnte die neue Sanitätsstation eingesetzt werden, verdeutlichte Jörg Rütjerodt, Leiter für Notfallvorsorge und Katastrophenschutz bei der Hilfsorganisation.

Sitz des Anhängers ist das Katastrophenschutzzentrum der Stadt in der Eisenbütteler Straße, wo die Malteser einen Teil ihrer Fahrzeuge stehen haben. Zum ersten Mal im Einsatz wird die Sanitätsstation am 1. Mai beim Oldtimertreffen auf dem nahen Harz-und-Heide-Gelände sein.

Die meisten Sanitätsdienste in der Stadt teilen sich der ASB, die Johanniter und das Rote Kreuz mit den Maltesern.