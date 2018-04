Polizei sucht Einbrecher mit Phantombild

Braunschweig Der Täter zwischen 20 und 30 Jahren soll im vergangenen Dezember zweimal in Häusern in Volkmarode eingebrochen sein.

Im Dezember des vergangenen Jahres ist es zu einem Einbruch und einem Einbruchsversuch in der Straße Am Papenholz in Volkmarode gekommen. Dabei erbeutete der etwa 20 bis 30 Jahre alte Unbekannte, der laut Polizei unter 1,70 Meter groß war, unter anderem Bargeld und eine Armbanduhr. Der normal schlanke Unbekannte kommt für einen weiteren Einbruch im November 2017 in Volkmarode in Betracht. Der Gesamtschaden aus den drei Taten beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Die bisherigen Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des gezeichneten Mannes, so dass das Amtsgericht Braunschweig das Bild nun zur Fahndung freigab

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter (05 31) 4 76 25 16 in Verbindung zu setzen.