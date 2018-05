Mai-Rede in Braunschweig: Verdi-Chef Bsirske kritisiert Amazon

Stürmische Zeiten machte Braunschweigs Oberbürgermeister Ulrich Markurth am Dienstag nicht nur auf dem Burgplatz aus, wo es zur Mai-Kundgebung kräftig windete, sondern auch generell in der Gesellschaft. In seinem Grußwort lobte er vor allem den kürzlich erzielten Tarifabschluss im Öffentlichen...