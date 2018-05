Bestnoten für die TU Braunschweig

Braunschweig Beim Hochschulranking liegt die Uni in den Biowissenschaften an der Spitze. Auch weitere Fächer schneiden sehr gut ab.

Im aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) ist die TU Braunschweig erfolgreich: In den Biowissenschaften liegt sie mit den meisten Spitzenbewertungen ganz vorn.

Wie die Uni mitteilt, stellen die Studierenden der Biologie und Biotechnologie der TU ein sehr gutes Zeugnis aus: Von 19 abgefragten Kriterien landeten die beiden Studiengänge 14-mal in der Spitzengruppe. Die Studierenden schätzen demnach besonders die Studiensituation, das Lehrangebot, die Laborpraktika und die Vermittlung der Fachkompetenzen.

Bestnoten gibt es auch für die Pharmazie: Bei Betreuung durch Lehrende, Unterstützung im Studium, Lehrangebot, Prüfungen, Angebote zur Berufsorientierung, Räume, IT-Infrastruktur, Allgemeine Studiensituation und Ausstattung der Praktikumslabore landete der Studiengang in der Spitzengruppe.

Die Chemie punktet bei der Vermittlung fachwissenschaftlicher Kenntnisse, der Studienorganisation, der Unterstützung am Studienanfang und bei den Abschlüssen in angemessener Zeit. Bei diesen Kriterien liegt das Fach in der Spitzengruppe.

Die Informatik liegt bei der Unterstützung am Studienanfang und bei der Veröffentlichung pro Wissenschaftler/Wissenschaftlerin in der Spitzengruppe. Die Mathematik kommt bei der Studienorganisation und Unterstützung am Studienanfang in die Spitzengruppe. Im Fach Geowissenschaften schätzen die Studierenden besonders die Exkursionen.

Hintergrund: Das CHE-Hochschulranking bietet laut der TU Braunschweig die umfassendste und fundierteste Informationsquelle für Studieninteressierte aus dem deutschsprachigen Raum. Neben Fakten zu Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden über die Studienbedingungen an ihrer Hochschule. Jedes Fach wird im Dreijahresrhythmus neu bewertet. 2018 sind dies Biologie / Biowissenschaften, Chemie, Geografie, Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewissenschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft / Sozialwissenschaften, Sportwissenschaft, Sport Lehramt und Zahnmedizin.