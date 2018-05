Braunschweig In der Nacht zum vergangenen Sonntag wurde im Rheinring ein Zigarettenautomat aufgesprengt. Zigaretten und Bargeld wurden gestohlen. Der Schaden beträgt ungefähr 5000 Euro. Nach ersten Hinweisen wurde die Sprengung nach Polizeiangaben am frühen Sonntag gegen 2.20 Uhr vorgenommen. Wer zu dieser Zeit etwas Verdächtiges im Bereich des Rheinrings beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter Tel: (05 31) 476-25 16 in Verbindung zu setzen.

