Vortrag über den Bruchgraben

Braunschweig In der Reihe „Exponat des Monats“ im Altstadtrathaus berichtet Wolfgang Ernst am Sonntag, 13., und am Donnerstag, 17. Mai, je 15 Uhr, über „Braunschweigs Unterwelt – Vom Mauergraben zum Bruchgraben“ . Eintritt frei. Exponat des Monats ist die Stadtkarte von 1400, die einen Schutzgraben vor der...