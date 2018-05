Autoknacker brechen mehrere Autos in Braunschweig auf

Braunschweig Bereits in der Nacht zum Freitag haben Autoeinbrecher einen unter einem Carport abgestellten BMW am Lammer Busch aufgebrochen. Ohne sichtbare Spuren zu hinterlassen, bauten sie laut Polizei fachgerecht das Lenkrad mit Airbag sowie das Multimediagerät aus und verschwanden unbemerkt.

Mit brachialer Gewalt gingen dagegen Autoeinbrecher auf der Casparistraße an einem schwarzen VW Lupo und auf der Ritterstraße an einem schwarzen VW Fox vor. In beiden Fällen wurde das Fahrertürschloss massiv beschädigt. Entwendet wurden aus dem VW Fox Jacken mit Pelzbesatz. Das Durchwühlen eines Kartons auf der Rückbank des VW Lupo brachte nicht den erhofften Erfolg.

Täterrelevante Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0531-476-2517 entgegen.