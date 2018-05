Braunschweigs bittere Stunde – Der Tag, an dem wir absteigen

In der Sportsbar „Roots“ wird beim Fußballschauen in Blau-Gelb serviert.

Volle Hütte im „Löwengarten“ am Prinzenpark. Am Anfang ist die Stimmung noch richtig gut. Das legt sich später etwas.

Bei Spielständen von 1:0 und 2:1 für Eintracht (links in der „Wahren Liebe“ am Stadion) ist die Welt noch in Ordnung. Später bricht sie zusammen (rechts im „Lindi“ am Bohlweg).

Braunschweig Das Eintracht-Fußball-Drama in allen Akten – Braunschweig erst himmelhochjauchzend, dann zu Tode betrübt. Die Fans in der Stadt rechnen ab.

Es ist Sonntagnachmittag, 17.30 Uhr – und es dauert eine Weile, bis das Gehirn uns die unabänderliche Wahrheit eingesteht. Wir sind abgestiegen! So schnell will man das nicht wahrhaben.

Und das nach so einem Spielverlauf in Kiel beim alles entscheidenden Abstiegshammer. Zweimal hat Eintracht geführt, 1:0 schon nach wenigen Minuten, später nochmal 2:1 – und in der „Wahren Liebe“ am Stadion, im „Löwengarten“ am Prinzenpark und in all den anderen Theken-Arenen mit Sky, da taumeln wir in Glück und Hoffnung. Tausende.

„Aber erst die Alten aussortieren – und dann neue Leute bringen.“ Thomas Anders, Eintracht-Fan, über das, was jetzt notwendig ist.

Es währt nicht lange. „Alles fällt zusammen, alles, alles, alles“, entfährt es einem entgeisterten Fan im „Lindi“ am Bohlweg. Eintracht kippt um wie ein rostiger Eimer, die Abwehr bröselt wie Puddingpulver. Es klingelt wie in einer Jahrmarktbude. Immer voll rein ins Herz. Sechs Buden, schon wieder sechs.

Torsten Lieberknecht, unser Mann, der seit zehn Jahren für Erfolge und Aufstiege steht, er weint. Du siehst es am Bildschirm. „Heulsuse!“, brüllt einer im „Hopfengärtchen“ in der City. Ihm kommen auch gleich die Tränen.

Wir weinen blau-gelb. Heute sind wir alle Heulsuse. Den Kummer musst du erstmal wegdrücken. Noch einmal taucht Kumbela frei vor dem Tor auf, da liegen die anderen aus Kiel schon 6:2 vorn. Doch das Schüsschen trudelt trallala. Da jault sogar der Hund. Der dicke Bernhardiner möchte alle trösten im Hopfengärtchen.

Da sitzen Michael Seil und Thomas Anders – und sie nehmen erstmal einen tiefen Schluck. Stell dir vor, beide sind Jahrgang 1967. 1967! 1967, geboren im Meisterjahr, und dann so ein Ding heute. Abstieg ist so ein bitteres Wort, es klingt nach Abschied und Scheitern. Abstieg ist Mist. Was wird jetzt aus Braunschweig? „Wir kommen wieder!“, sagt Michael Seil, der 67-er.

„Aber erst die Alten aussortieren – und neue Leute bringen“, erklärt Thomas Anders. Und beide wollen wissen: Eintracht hat dieser Abstieg 2018 nicht ganz so kalt erwischt, wie viele jetzt tun. Vielleicht hat man die Fenster zum Handeln, die es wohl gab, nicht genutzt. Doch stellen wir in dieser bitteren Stunde auch einmal fest: An diesem Sonntagnachmittag im Biergarten sind wir alle Präsidium, Sportliche Leitung und Trainer in einer Person. Und schimpfen, schimpfen, schimpfen wie die Rohrspatzen.

Hör ein bisschen zu beim Bier, dann weißt Du alles. Den Trainer zu lange gehalten. Keinen mehr gehabt, der Tore schießt. Und bekanntlich ist Angst neben Geld die zweite Sache, die keine Tore schießt. Angst hatten sie zum Schluss aber im Überfluss. Dann geht das so aus. Mit vollen Hosen gewinnst du kein Spiel. Und Holstein Kiel, mit Verlaub, kann ziemlich gut Fußball spielen. Wolfsburg muss sich da jetzt mal richtig warm anziehen in der Relegation, heißt es im Biergarten.

Wenigstens ein Trost, aber kein großer. Der kleine Oliver Hullik, mit Vater Stefan zum Fußballschauen in die „Wahre Liebe“ gekommen, hatte am Ende Recht behalten. Selbst glühender Eintracht-Fan, tippte er dennoch ein 1:0 für Kiel. Ein Reporter im blau-gelben Rausch, ich war es wohl selbst, machte daraus ein 1:0 für Eintracht. So kann man alle Sinne verlieren. „Es wird schwer, ganz, ganz schwer“, hatte Vater Stefan Hullik ins Mikrofon diktiert. So ist es gekommen. Ganz schwer auszuhalten, es ist so wahr.