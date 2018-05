Braunschweig Ein Dieb hat am späten Montagnachmittag eine Handtasche aus einem Auto gestohlen. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter die Seitenscheibe eines auf einem Reiterhof an der Großen Straße in Lehndorf geparkten Wagens ein. Der Unbekannte erbeutete Geld, ein Mobiltelefon, Papiere und Schlüssel. Der Schaden beträgt 1300 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder