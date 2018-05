Das integrative Fußballturnier wird größer

Braunschweig Wegen der großen Resonanz im Vorjahr wird das Internationale integrative Fußballturnier im Stadtbezirk Schunter-aue in diesem Jahr etwas größer ausfallen, teilt die Initiative Aktiv für Respekt und Toleranz (ART) mit. Das Turnier findet am Samstag, 16. Juni, von 11 Uhr an auf dem Sportplatz des SV...