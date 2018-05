Braunschweig Eine unangenehme Überraschung erlebte ein 61-jähriger Braunschweiger am Donnerstagmorgen. Der Mann hatte seinen schwarzen Porsche Cayenne am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz an der Bienroder Straße in Waggum abgestellt. Als er den Wagen am Donnerstag gegen 7.45 Uhr wieder nutzen wollte, stellte er laut Polizeibericht fest, dass der Wagen gestohlen worden war. Der Wert des Geländewagens liegt nach Angaben des Geschädigten bei etwa 40 000 Euro.

Anmeldung Noch nicht bei der Helmstedter Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder