Im Visier der Stasi: Braunschweigs Partnerschaft mit Magdeburg

Braunschweig Eine Studie macht klar: Die DDR hatte ein dichtes Netz an Spitzeln und Spionen in der Stadt geknüpft.

In den Jahren 1987 und 1988 ahnten nicht viele, dass das Ende der DDR nah sein könnte. Eine Städtepartnerschaft mit Magdeburg schien Braunschweiger Kommunalpolitikern um den damaligen Oberbürgermeister Gerhard Glogowski als Weg, an alte Verbindungen zwischen zwei Hansestädten über die innerdeutsche Grenze hinweg anzuknüpfen – und die deutsche Teilung wenigstens in kleinen Schritten abzumildern und Kontakte und Begegnungen zu ermöglichen.

Eine jetzt vom Braunschweiger Stadtarchiv veröffentlichte Studie zeigt jedoch auch, dass die vom SED-Regime damals überraschend zugelassene Städtepartnerschaft komplett von der DDR-Staatssicherheit überwacht wurde. Kräfte von Stasi-Chef Erich Mielke nahmen auch direkt Einfluss auf den Text der Partnerschaftsvereinbarung. Die Magdeburger Delegationen waren bei allen Treffen konsequent mit informellen Mitarbeitern (IM) aus der DDR durchsetzt. Dies fand Dr. Enrico Rennebarth (Berlin), der Autor der Studie, bei umfänglichen Recherchen in den Stasi-Aktenbeständen heraus.

Aber das ist nicht alles: Mielkes Leute hatten gerade im grenznahen Braunschweig ein dichtes Netz von Spähern und Spionen aufgebaut, das heute monströs anmutet. Enrico Rennebarth entdeckte in den Stasi-Unterlagen für das Jahr 1989, das letzte Jahr der DDR, nicht weniger als 230 Decknamen von Bundes- und DDR-Bürgern, die als Kontaktpersonen oder Quellen Informationen über und aus Braunschweig zusammengetragen haben.

Rennebarth berichtet: „Bei der Recherche konnten konkret 18 inoffizielle Mitarbeiter beziehungsweise Kontaktpersonen ermittelt werden, die ihren Wohnsitz oder ihre Arbeitsstätte in der Stadt Braunschweig hatten.“ Weitere elf Personen seien aus der direkten Umgebung von Braunschweig gekommen.

„Horch und Guck“, wie die Stasi genannt wird, hatte Interesse an Rathäusern, wo persönliche Daten und Übungspläne ausgespäht wurden. Bundeswehr-Einrichtungen waren im Visier, Grenz- und Katastrophenschutzbehörden, Parteien, Unternehmen, Hotels, Journalisten – und vor allem alle Forschungsinstitutionen wie TU, PTB, DLR oder die damalige Gesellschaft für Biotechnologische Forschung (GBF).

Jurist Rennebarth hat eine 15-seitige Liste mit rund 200 Zielobjekten samt der auf sie angesetzten Spitzel mit ihren Decknamen und Registraturnummern zusammengetragen. Das Braunschweiger Netzwerk, das hier sichtbar wird, ist von der Magdeburger Stasi-Zentrale aus geknüpft und geführt worden.

Das Buch im Rahmen der Stadtarchiv-Reihe „Braunschweiger Werkstücke“ berichtet von Treffpunkten, toten Briefkästen und Übergabepunkten auf Parkplätzen. Ein solcher war der Parkplatz an der Hamburger Straße am Eintracht-Stadion, wo Berufskraftfahrer verkehrten und sich Spitzel trafen. In den Stasi-Akten fand Rennebarth eine Skizze mit Angaben, die auch logistisch ganz nützlich waren: Gleich nebenan gebe es preiswertes Bier (80 Pfennig) – und leckere Bratwurst.

Diese Banalität neben brutalem Verrat macht deutlich, wie schwer das im Detail einzuordnen ist, was Enrico Rennebarth da zusammengetragen hat.

Mal stockt einem der Atem angesichts systematischer Ausforschung als Vorbereitung auf eine militärische Auseinandersetzung. Auch eine bewusste ideologische Zersetzung, der auch in Braunschweig mancher erlag, wird sichtbar. Doch dann wieder wundert man sich über einen bizarren Sammeleifer, wenn Stadtpläne, Prospekte, Zeitungen und für jedermann öffentlich zugängliche Informationen wie Staatsgeheimnisse zusammengetragen werden.

Besondere Vorsicht in der Bewertung ist auch angesagt, wenn es um jeden einzelnen Fall geht, wie man nämlich in die Fänge (und in die Akten) der Stasi geraten konnte. Die Grenzen zwischen Tätern und Opfern können nicht immer klar gezogen werden.

Kontaktperson (KP) „Werda“ beispielsweise, ein Hochschulprofessor, bot laut Ministerium für Staatssicherheit (MfS) ab Mitte der 1970-er Jahre „günstige Voraussetzungen, als operativer Stützpunkt an einer westdeutschen Universität wirksam zu werden“. Bei etlichen seiner DDR-Besuche wurden gleich mehrere Stasi-Leute an ihn herangeschleust. Halb zog es KP „Werda“, denn er zeigte laut Stasi-Akten zunächst „eine gewisse Bereitschaft“. Aber KP „Werda“ sank nicht hin, wollte kein IM werden, um seinen Status als Beamter nicht zu gefährden. Das MfS kapituliert 1978 – und nimmt den Vorgang zu den Akten.

Zig solcher Vorgänge dokumentiert Rennebarth. IM „Solo“ zierte sich nicht so, er verriet als Beamter beim Bundesgrenzschutz vertrauliche Informationen über die „Vorbereitung auf den Verteidigungsfall“ und den „Heranziehungsbescheid der Stadtverwaltung Braunschweig/Bundesland Niedersachsen für Teilnahme an der Wintex-Cimex-Übung 1989“. An solchen Übungen, bei denen das Zusammenwirken zwischen Rathäusern und Bundeswehr geprobt wurde, hatte die DDR ein besonderes Interesse.

Wichtigtuer sind dabei, manche auf dem Trip, die DDR sei ja vielleicht doch das bessere Deutschland. Manche sind auf den Spitzel-Lohn angewiesen, manche auf ein bisschen Anerkennung wenigstens von drüben.

Und selbst ohne es zu wissen, konnte man in die Akten geraten – zum Beispiel als Opfer einer sogenannten „Doppel-Identität“. Diese Daten von Braunschweigern wurden ausgeforscht, Pässe gestohlen oder gefälscht. Dann hatte man einen Doppelgänger – und der war bei der Stasi.

Insgesamt ein perfides System, das dann aber gerade in der Frage der Städtepartnerschaft zwischen Braunschweig und Magdeburg modifiziert wurde. Rennebarth fand heraus: Tatsächlich schätzte das MfS die Spitzel- und Spionagetätigkeit in der Bundesrepublik selbst als so brisant ein, dass permanent Enttarnung möglich war – und in diesem Fall der anvisierte politische Anerkennungserfolg einer Städtepartnerschaft bedroht war. Deshalb durften Braunschweiger Delegationsmitglieder per Anweisung ausdrücklich nicht kontaktiert oder angeworben werden.

Der damalige Oberbürgermeister Gerhard Glogowski sagt: „Uns war immer klar, dass da auf der anderen Seite welche von der Stasi dabei waren.“ Glogowski stand für die Studie für ein ausführliches Zeitzeugengespräch zur Verfügung.

Autor Rennebarth hat das sogenannte SIRA-Datenbanksystem ausgewertet, das allein zum Stichwort „Braunschweig“ mehr als 1200 Datensätze ausspuckte, die Aufschluss über MfS-Aktivitäten geben. Auch in den Rosenholz-Unterlagen, die nach der Wende in den Besitz des US-Geheimdienstes CIA kamen und später den deutschen Behörden übergeben wurden, wurde er fündig.

Seine Studie „Kommunale ’Innerdeutsche Außenpolitik’ und das Ministerium für Staatssicherheit der DDR am Beispiel der Städtepartnerschaft Braunschweig-Magdeburg“ ist auf 550 Seiten nicht ganz einfach zu lesen und mit Hunderten Anmerkungen gespickt.

Enrico Rennebarths Doktorvater Professor Johannes Weberling von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder mit der Arbeitsgruppe „Aufarbeitung und Recht“ betreute die Arbeit, die auch von unserer Redaktion mit initiiert und angeschoben wurde.

Ein Leserforum, das wir jetzt gemeinsam mit dem Stadtarchiv der Stadt Braunschweig veranstalten (siehe Einladung), soll der Präsentation, Diskussion und dem Gewinnen weiterer Zeitzeugenberichte dienen.

