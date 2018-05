Braunschweig – weltweit gibt es diesen Ortsnamen

Braunschweig Der nächste Vortrag des Instituts für Braunschweigische Regionalgeschichte an der TU findet am Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr statt. Das Thema lautet dann „Braunschweig, Brunswick, New Brunswick, Nouveau-Brunswick, Brunšvik – Ein Ortsname auf (fast) allen Kontinenten.“ Es referiert Eike Kuthe. Der...