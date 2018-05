Verwirrte Frau mit Messer am Petritorwall - Zeugen gesucht

Braunschweig Eine laut schreiende Frau nahmen Beamte am Freitag an der Celler Straße fest. Sie trug ein Messer bei sich. Die Polizei sucht Zeugen zum Vorfall.

Am Freitagmittag wurde die Polizei zu einem Notruf an der Celler Straße alarmiert. Die Beamten fanden daraufhin eine 49-Jährige, die laut am Petritorwall schrie. Bei einer Kontrolle der Frau fanden die Beamten ein Messer und eine Schreckschusswaffe. Die Frau gab an, dass sie kurz zuvor Streit mit einem Fahrradfahrer auf der Celler Straße hatte.

Ein 39-jähriger Zeuge, hatte ein derartiges Treffen nicht gesehen. Die Verdächtige wurde im Anschluss in psychiatrische Behandlung übergeben.

Die Polizei bittet, den unbekannten Fahrradfahrer oder weitere Zeugen auf der Celler Straße sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0531/476-3115 telefonisch in Verbindung zu setzen. red